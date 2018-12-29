Из бастовавшего СМУ-11 «Метростроя» уволят 325 человек

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-29T09:51:59+03:00

В самой организации это объяснили оптимизацией персонала

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Скандальная история с трудностями главного и единственного строителя петербургского метрополитена продолжает обрастать новыми подробностями. Теперь подрядчик «Метростроя» СМУ -11, чьи сотрудники бастовали из-за задержек зарплаты, объявило о сокращении 325 человек с нового года.

- Причиной сокращений является оптимизация численности штата, - пишет ТАСС со ссылкой на петербургскую Службу занятости населения.

Напомним, что 25 декабря около 30 рабочих-проходчиков СМУ-11 оказались подниматься на поверхность их тоннеля строящейся станции метро «Театральная» из-за многомесячных задержек зарплаты. Люди объявили голодовку. По поручению главы Петербурга Александра Беглова на переговоры приехал вице-губернатор Николай Бондаренко, который убедил прекратить акцию протеста и пообещал решить проблему.

На следующий день часть денег поступила к рабочим, а в «Метрострое» прошло совещание, на котором обсуждались пути выхода из кризиса, так как у компании скопились гигантские долги по налогам и зарплате. Помочь метростроевцам решить проблему пообещал врио губернатора Беглов.