2018-12-29T10:21:07+03:00
Общество

На набережной Карповки начали сносить гостиницу-долгострой «Северная корона»

Здание начали возводить еще 30 лет назад, но так и не доделали
Петр КИБЕР
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Легендарный петербургский долгострой наконец-тоначали сносить. Фото: vk.com/spb.liveЛегендарный петербургский долгострой наконец-тоначали сносить. Фото: vk.com/spb.liveФото: СОЦСЕТИ
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Эпохальным событием и главной новостью уходящего года, по крайней мере для жителей Петроградского района Северной столицы, можно назвать начавшийся снос долгостроя на набережной реки Карповки. Демонтаж гостиницы «Северная корона» стартовал за несколько дней до боя Курантов.

- На территории работает тяжелая техника – экскаватор, бульдозер и демонтажная машина, которая «грызет» бетонные перекрытия, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

За строительным забором невооруженным глазом видно движение, без которого стройка простояла долгие годы. Только быть достроенной «Северной короне» уже не суждено.

Напомним, что проект гостиницы был создан по проекту югославских архитекторов еще в советское время. В 1988 году строительство началось, однако уже через четыре года, из-за экономических трудностей остановилось. В течение 90-х и начала 2000-х годов отель пытались неоднократно достроить, но, в итоге, объект превратился в один из самых известных в городе долгостроев. Теперь на его месте планируется возвести жилой дом в стиле архитектора Лидваля.

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