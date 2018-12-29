Пьяный водитель каршеринга устроил массовое ДТП на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-29T10:57:53+03:00

В аварии, произошедшей в самом центре Петербурга, серьезно пострадал шофер «Жигулей»

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Серьезное ДТП произошло в самом центре Санкт-Петербурга около 5 часов утра 29 декабря. Не доезжая Казанского собора, на Невском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В стоявшие на светофоре машины сзади влетела прокатная иномарка.

- Водитель каршеринга с огромной скоростью врезался в «Жигули», которые сплющило в гармошку. Вырезать человека из смятой машины пришлось пожарным, - сообщил очевидец аварии.

От удара отечественный автомобиль отбросило вперед на две другие машины. На место аварии моментально прибыли бригады скорой помощи, МЧС, а также несколько экипажей дорожной полиции. По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель «Жигулей» получил крайне тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу.

На Невском проспекте пьяный водитель каршеринга устроил массовое ДТП.Видео в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец.

Виновник аварии, вышедший сухим из воды, оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются дознаватели.