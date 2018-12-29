Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП под Петербургом

СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-29T15:20:08+03:00

Сотрудники ДПС отмечают, что погибший мог быть пьян в момент аварии в Ленобласти

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В Кировском районе Ленинградской области 29 декабря произошло ДТП. Пешеход, возможно, начавший заранее отмечать Новый год застольем, оказался под колесами автомобиля. После сильного столкновения с автомобилем, человек умер.

- В субботу, 29 декабря на 74 километре трассы «Кола» в Ленобласти автомобиль сбил человека. Водитель решил не останавливаться и не вызывать скорую помощь, а просто уехал с места ДТП. Пешеход, оставленный на дороге, скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Пока что еще не установлено, в какое время произошла смертельная авария, а также какой автомобиль сбил человека. Выяснением обстоятельств сейчас занимаются сотрудники дорожной полиции. Также они отмечают, что сбитый пешеход на вид был пьющим. Возможно, в момент ДТП он был не в трезвом состоянии.