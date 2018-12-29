В Петербурге собираются открыть памятник Даниилу Гранину в 2019 году

29 Дек. 20:42 2018-12-29T20:42:41+03:00

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Петербург готовится отпраздновать 100-летний юбилей писателя Даниила Гранина. Разрабатывается большая программа мероприятий и концертов. Даже планируется, что осенью 2019-го года в городе появится памятник писателю. Его открытие может произойти в ноябре в время проведения Петербургского международного культурного форума. Этот вопрос обсуждался сегодня, 29 декабря, в Мариинском дворце.

- Министерство культуры России вместе с правительством Петербурга организовали конкурс на лучший проект памятника Гранину. Также уже было принято решение о том, где разместится скульптура – возле дома 6 по Дальневосточному проспекту рядом с культурно-просветительским центром при библиотеке имени писателя. Участие в выборе принимала дочь Гранина и местные жители, - сообщили в Смольном.

Почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин скончался в Северной столице 4 июня 2017-го года, совсем чуть-чуть недожив до своего 100-летия. Помимо памятника именем культурного деятеля назовут также безымянный сад на Гангутской улице между Соляным переулком и Гагаринской улицей. В настоящее время ведется работа по созданию тематической коллекции произведений Даниила Гранина и литературы о нем, разработан план культурно-просветительских мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения писателя.