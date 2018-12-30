К новому году в магазинах Петербурга появится молоко из будущего

СЕГОДНЯ 10:28 2018-12-30T10:28:12+03:00

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Чего только не найдешь на прилавках магазинов. Вот и в Петербурге к продаже готовится необычный продукт - молоко из будущего! Если мы с вами живем все еще в 2018 году, то его завезли к нам прямиком из 2019 года. На коробках стоит дата производства - 17 января 2019 года. Нестыковочку заметил и поделился с горожанами в социальных сетях один из сотрудников логистики, который попросил не называть его имя.

- Столкнулся с интересным молоком от Гатчинского молокозавода, - рассказал открыватель молока из будущего. - На коробках указана дата производства 17.01.2019 года - таких более 150 паллет, на других коробках дата производства - 15.01.2019 (более 100 паллет). Считаю, что этот факт стоит огласки.

К слову, нашлись и те, кто ничего странного в молоке из будущего не видит. Согласно их логике, и 17, и 19 января 2019 года наступят же, а до этого срока с напитком ничего не случится.

- Быстро нагрели, быстро охладили, герметично упаковали. Что с ним будет за полгода и без холодильника, если большинство микроорганизмов сдохло? - негодует один из комментаторов.

- Ультрапастеризованное, срок хранения до 6 месяцев, - поддерживает его и другой петербуржец.