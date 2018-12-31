Знаменитый нерпенок Крошик поздравил петербуржцев с Новым годом

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-31T18:04:37+03:00

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Одна из самых известных нерп Петербурга – малыш Крошик поздравил его жителей с наступающим Новым годом. Ему пришлось перебороть себя, вылезти из воды, где теплее, чем на улице, и сделать праздничную фотосессию в елочкой. Правда все прошло не без приключений.

- Маленький злодей нас сегодня сильно напугал - взял и отказался вылезать на лёд - видите ли в воде теплее. И нам его было никак не сфотографировать у ёлочки, - рассказали в паблике «Спасение тюленей».

ВК "Спасение тюленей 699-23-99"Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

В итоге, договориться с Крошиком все же удалось. Его постепенно приманили рыбой, после чего он все же выполз наружу. Проверив елочку, понял, что она ему не очень понравилась, повалил ее и уполз обратно под лед.

- Тем самым он преподал нам наглядный урок. Так что в Нового году постараемся ничего больше не откладывать на потом, чего и вам желаем, - написано в посте.

Очаровательный детеныш нерпы передал всем свои поздравления и пожелал петербуржцем счастливого Нового года.