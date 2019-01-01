"Выдающийся человек": Владимир Мединский почтил память Даниила Гранина

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:33:34+03:00

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Сегодня, в день рождения Даниила Александровича, когда ему бы исполнилось сто лет, в России официально стартовал год Даниила Гранина. Великого писателя сегодня вспоминают многие: те, кому выпала честь быть с ним знакомым, вести диалог, работать.

- Сегодня Даниилу Гранину исполнилось бы 100. Выдающийся писатель и человек, настоящий патриот. Помним, гордимся, - такую запись оставил в Твиттере министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, Даниила Гранина не стало летом 2017-го. Он похоронен в Комарово. Там сегодня многолюдно: с самого утра к могиле писателя идут люди, чтобы почтить его память. Одним из первых на могиле Гранина побывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По поручению президента Владимира Путина он возложил цветы к могиле литератора.