2019-01-01T19:33:34+03:00
Общество

"Выдающийся человек": Владимир Мединский почтил память Даниила Гранина

Министр культуры назвал классика литературы великим писателем
Александра СУРИС
Поделиться:
Даниилу Александровичу сегодня исполнилось бы сто летДаниилу Александровичу сегодня исполнилось бы сто летФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Сегодня, в день рождения Даниила Александровича, когда ему бы исполнилось сто лет, в России официально стартовал год Даниила Гранина. Великого писателя сегодня вспоминают многие: те, кому выпала честь быть с ним знакомым, вести диалог, работать.

- Сегодня Даниилу Гранину исполнилось бы 100. Выдающийся писатель и человек, настоящий патриот. Помним, гордимся, - такую запись оставил в Твиттере министр культуры Владимир Мединский.

Напомним, Даниила Гранина не стало летом 2017-го. Он похоронен в Комарово. Там сегодня многолюдно: с самого утра к могиле писателя идут люди, чтобы почтить его память. Одним из первых на могиле Гранина побывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. По поручению президента Владимира Путина он возложил цветы к могиле литератора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24