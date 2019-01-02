2019-01-02T11:30:40+03:00
Общество

Петербуржец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей

Второй такой же приз достался жителю Свердловской области
Елена МОЛОДКИНА
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Выигрышный билетик стоил 150 рублейВыигрышный билетик стоил 150 рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Понадеявшись на свою удачу в наступившем 2019 году, петербуржец купил лотерейный билетик. Авось повезет? И не прогадал. Пришедшая "желтая свинья" принесла ему не просто удачу, а удачу на 500 миллионов.

- 1 января состоялся новогодний тираж "Русского лото", где был разыгран миллиард рублей. Главный приз разделили поровну двое жителей России - один из Санкт-Петербурга и один из Свердловской области. Каждый выиграл по 500 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе "ТК "Центр".

Выигрышный билетик стоил всего 150 рублей. Сейчас организаторы лотереи ждут новоявленных миллионеров для оформления и получения выигрышей.

К слову, по статистике, в прошлом году миллионы в лотерею выиграли более 940 человек по всей стране.

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