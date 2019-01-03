2019-01-03T20:16:48+03:00
Общество

Эрмитаж изменил бесплатный день посещения музея

Собравшаяся очередь людей так и не смогла без денег попасть на выставку
Роман ЛЯЛИН
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Возле Эрмитажа собралась очередь Фото: Мария БогдановаВозле Эрмитажа собралась очередь Фото: Мария Богданова
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Государственный музей Эрмитаж с 1 января 2019 года изменил бесплатный день посещения. Раньше это был первый четверг месяца, а сейчас - третий. Правда, об этом знали не все. Поэтому возле музея собралась большая очередь тех, кто хотел посетить выставку бесплатно.

- Ну, понятно, зачем терять столько денег, ведь в новогодние каникулы очень много туристов, желающих посетить Эрмитаж, - негодует горожанка Мария. - На официальном сайте не во всех местах поменяли информацию. Мы приехали за полтора часа до открытия, стоя в очереди узнали, что сегодня обычный платный день. Это, естественно, нас не смутило, поскольку посещение Эрмитажа в любом случае входило в нашу программу. Вошли в музей мы в 10:35. И это не потому что пришли за 1,5 часа до открытия, а потому что сообразили купить электронный билет, который дает право войти без очереди.

К слову, многие стоявшие в очереди горожане, узнав, что теперь первый четверг - платный день, не стали покупать билет.

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