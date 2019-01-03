У пассажира метро в Петербурге в руках взорвался вейп
Парень от госпитализации отказался
На станции у парня взорвался вейпФото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП произошло на станции метро "Сенная площадь". У одного из пассажиров неожиданно взорвался вейп (курительный прибор - прим.ред.). К счастью, для парня все обошлось без серьезных травм. Никто из стоящих рядом людей не пострадал.
- Мы подтерждаем инцидент, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе метрополитена Петербурга. - Это произошло из-за неосторожности молодого человека. Он обратился за помощью к сотрудникам метрополитена. У пострадавшего ожоги рук. От госпитализации он отказался.
После обращения к сотрудникам метро парень уехал домой. Остальные пассажиры отделались легким испугом.