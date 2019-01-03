2019-01-03T21:20:03+03:00
Общество

У пассажира метро в Петербурге в руках взорвался вейп

Парень от госпитализации отказался
Роман ЛЯЛИН
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На станции у парня взорвался вейпНа станции у парня взорвался вейпФото: Олег ЗОЛОТО
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ЧП произошло на станции метро "Сенная площадь". У одного из пассажиров неожиданно взорвался вейп (курительный прибор - прим.ред.). К счастью, для парня все обошлось без серьезных травм. Никто из стоящих рядом людей не пострадал.

- Мы подтерждаем инцидент, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе метрополитена Петербурга. - Это произошло из-за неосторожности молодого человека. Он обратился за помощью к сотрудникам метрополитена. У пострадавшего ожоги рук. От госпитализации он отказался.

После обращения к сотрудникам метро парень уехал домой. Остальные пассажиры отделались легким испугом.

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