У пассажира метро в Петербурге в руках взорвался вейп

3 Янв. 2019 2019-01-03T21:20:03+03:00

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ЧП произошло на станции метро "Сенная площадь". У одного из пассажиров неожиданно взорвался вейп (курительный прибор - прим.ред.). К счастью, для парня все обошлось без серьезных травм. Никто из стоящих рядом людей не пострадал.

- Мы подтерждаем инцидент, - пояснили "КП-Петербург" в пресс-службе метрополитена Петербурга. - Это произошло из-за неосторожности молодого человека. Он обратился за помощью к сотрудникам метрополитена. У пострадавшего ожоги рук. От госпитализации он отказался.

После обращения к сотрудникам метро парень уехал домой. Остальные пассажиры отделались легким испугом.