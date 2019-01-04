Акция «Ленточка Ленинградской победы» начнется в Петербурге с 9 января

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:54:49+03:00

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Уже совсем скоро – 27 января город на Неве будет отмечать годовщину полного снятия блокады. Именно в этот день немецко-фашистские войска и их союзники были отброшены от Ленинграда. В честь юбилея знаменательной даты пройдут торжественные мероприятия, а с 9 января на улицах города будут раздавать памятные оливково-зеленые ленточки.

- В первую очередь ленточки вручат ветеранам, работавшим в годы войны на ленинградском хлебокомбинате имени Кирова, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Также мероприятие пройдет и во время встречи с писателями-блокадниками, которая состоится в Книжной лавке на Невском проспекте, работавшей все военное время. Подарят ленту цветов медали «За оборону Ленинграда» и зрителям спектаклей в театре «Русская антреприза имени Андрея Миронова», художественным руководителем которого является блокадник Рудольф Фурманов.