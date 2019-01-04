Беглов провел объезд Адмиралтейского района и поручил отремонтировать школу номер 255

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:07:31+03:00

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Сегодня у большинства петербуржцев выходной день. Работают лишь сотрудники торговли, транспорта, индустрии развлечений, коммунальные службы и некоторые журналисты. Но не праздным оказался день и для чиновников Адмиралтейского района, к которым с проверкой приехал врио губернатора Александр Беглов.

- Глава города осмотрел объекты капитального строительства, а также поручил завершить затянувшийся ремонт школы номер 255, - сообщает пресс-секретарь Александра Беглова Андрей Кибитов в своем Инстаграме.

После общения с главой района и местными чиновниками, врио губернатора потребовал, чтобы долгоиграющий капремонт учебного заведения был закончен в срок, чтобы 1 сентября 2019 года дети уже пошли в школу.

Напомним, что ранее, 2 января, Беглов приезжал с проверкой в Петроградский район, где увидел работу единой диспетчерской службы, а также дал указание усилить работы по очистке Петербурга от снега.