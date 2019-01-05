В центре Петербурга нарисовали дверь в советский Новый год

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:41:53+03:00

Граффити с дверью в советский Новый год появилось в Петербурге. Фото: Группа ВКонтакте "Центральный район за комфортную среду обитания"

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В декабре 2018-го года Петербург обзавелся новым граффити. Тематика его накануне зимних праздников, конечно, стала новогодней. Художник Паша Кас изобразил на стене одного из домов по Суворовскому проспекту дверь, за которой можно увидеть «картинку из прошлого». Белокурая девочка в советской школьной фрме, стоя на табуретке, наряжает елку.

Петербуржцы уже успели порадоваться позитивному новогоднему граффити. Отметили, как преобразилась серая стена, которую до этого «украшали» незамысловатые росписи, и градозащитники.

pashacas "C НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!"

– Будем надеяться, что уродливые теги с этой же стены совсем скоро исчезнут, а крутое граффити останется на месте! – сообщили активисты в группе ВКонтакте «Центральный район за комфортную среду обитания».

Сам же уличный художник рассказал о своем новом творении в Instagram и поздравил своих подписчиков с зимним праздником по-советски: «С новым годом, товарищи!».