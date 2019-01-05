В Петербурге нашли четыре снаряда для ручного гранатомета

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:57:34+03:00

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Днем 5 января строители обнаружили в ранее заброшенном здании на Серпуховской улице четыре необычных предмета. Как оказалось, в центре Петербурга в полости стены дома лежали снаряды для ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает 78.ru.

После обнаружения боеприпасов во время работ в здании строители сразу же обратились в полицию. Трое работников, которые по подряду занимались ремонтом аварийного здания, увидели снаряды после того, как разломали стену в подвале одного из подъездов. На место происшествия прибыли взрывотехники и обследовали дом. Проверкой всего здания занимались также специально обученные собаки. Найденные четыре снаряда вывезли из Петербурга и уничтожили.

Теперь работы по демонтажу здания остановлены, а специалисты выясняют, откуда в здании взялись снаряды, и проводят проверку по факту произошедшего.