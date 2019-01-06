Молодая пара упала с балкона высотки на Варшавской и погибла

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:51:30+03:00

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Тела двух молодых влюбленных нашли у дома №61 корпус 1 по Варшавской улице поздним вечером 4 января. Оба сорвались с высотки примерно в одиннадцать часов вечера. Полицию и медиков вызвали шокированные очевидцы.

Как выяснилось, девушка и молодой человек упали с общего балкона на 21 этаже дома №61 корпус 1. Похоже, пара стремилась подняться под самую крышу, ведь всего в этом жилом многоквартирном доме 22 этажа.

– У погибших нашли две предсмертные записки, – сообщает «Оперативное прикрытие».

Молодому человеку было 25 лет, девушке исполнилось 22 года. Предположительно, они совершили суицид, но по факту гибели влюбленных люди в форме ведут проверку. Она призвана доказать подлинность предсмертных записок и отмести статью «Доведение до самоубийства». В противном случае исходом трагедии станет уголовное дело.