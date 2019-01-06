2019-01-06T14:34:50+03:00
Происшествия

Ссора на Невском проспекте закончилась поножовщиной

А конфликт на Светлановском – угрозой убийством
Анна ПОСЛЯНОВА
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Мужчина не смог доказать свою правоту словами и пустил в ход оружиеМужчина не смог доказать свою правоту словами и пустил в ход оружиеФото: Иван ВИСЛОВ
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Ножевым ранением завершился диалог оппонентов на Невском. Вчера, 5 января, у одного из домов главного проспекта культурной столицы мужчина не смог доказать свою правоту словами и ударил 52-летнего соперника ножом.

– Пострадавшего госпитализировали, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области. – По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Не хватило слов и участникам новогодней вечеринки на Светлановском проспекте. В первый день наступившего нового года 36-летний мужчина поспорил со своей сорокалетней возлюбленной и пустил в ход кулаки.

– Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пытался задушить женщину и угрожал ей расправой, – отмечают в главке.

На драчуна завели уголовное дело по статье «Угроза убийством» и отпустили под обязательство о явке.

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