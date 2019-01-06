На Московском проспекте «Нива» сбила на переходе мужчину

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:11:49+03:00

Водитель «Нивы» и другие участники дорожного движения не пострадали Фото: Иван ВИСЛОВ

Пешехода увезли в больницу в тяжелом состоянии [видео]

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Утром 6 января у Московских ворот петербуржец попал под машину. Несчастный случай произошел у дома №128 по Московскому проспекту примерно в восемь часов утра.

Водитель «Нивы» и другие участники дорожного движения не пострадали

– Автомобиль «Нива» под управлением 38-летнего водителя наехал на 56-летнего мужчину-пешехода, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода.

На месте дорожно-транспортного происшествия очевидцы заметили полицейский автомобиль и несколько машин «Скорой помощи».

– Пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован, – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель «Нивы» и другие участники дорожного движения не пострадали.

На какой свет шел пешеход – красный или зеленый, – устанавливают люди в форме: по факту аварии идет проверка.