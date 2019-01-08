2019-01-08T10:10:49+03:00
Общество

В Ленинградской области откроется крупнейший в России автодром

На площадке оборудуют десять трасс для разных видов гонок
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Строительство идет полным ходом. Кадр сделан в августе 2018 года. Фото: скриншот видео youtube.com/Sergey.Строительство идет полным ходом. Кадр сделан в августе 2018 года. Фото: скриншот видео youtube.com/Sergey.
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В Ленинградской области завершается строительство крупнейшего в России автодрома. Ожидается, что многофункциональный центр для профессионалов и автолюбителей откроется в 2019 году. Для спортсменов оборудуют десять трасс для картинга, мотокросса, ралли, кольцевого и зимнего вождения и других видов гонок.

- По качеству трасса сравнится с сочинской и московской и будет принимать гонки самого высокого уровня. Здесь непременно проведут и Чемпионат России, и «Формулу-1». Думаю, это даст толчок развитию автоспорта в нашей стране, – цитирует «Город+» вице-чемпиона России по ралли-рейдам Дмитрия Воронова.

По информации издания, архитектором проекта выступил Герман Тильке. Он известен как создатель практически всех новых трасс для «Формулы-1». Именно Тильке спроектировал автодромы в Малайзии, Китае, ОАЭ, Турции и других странах.

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