«Это безобразие»: Александр Беглов пригрозил подрядчикам, которые срывают сроки сдачи объектов

8 Янв. 2019 2019-01-08T19:54:49+03:00

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Врио губернатора Александр Беглов проверил строительство социальных объектов в Пушкинском районе Петербурга. Градоначальник побывал в поликлинике, школе олимпийского резерва на Ленинградской улице и гимназии №406 на Леонтьевской улице. Ситуацию со строительством последних двух объектов он назвал безобразием.

Александр Беглов заявил, что если школа не будет сдана к 1 сентября и дети не придут в обновленные классы, то он лично сделает все возможное, чтобы подрядчик больше не работал на рынке Петербурга. Действующий Губернатор дал указание главе Пушкинского района Владимиру Омельницкому держать ситуацию на строгом контроле.

По итогам объезда Беглов сказал журналистам, что правительство города вместе с прокуратурой начнет работу по обеспечению своевременного ввода объектов социальной инфраструктуры.

- Нужно не просто наводить порядок, а жесткий порядок, - отметил глава города. - Такого больше не будет. Не сдал вовремя - нечего делать на рынке Петербурга. Все есть, деньги есть, а работать не хотят.