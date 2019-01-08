В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга
Их родственников разыскивают в социальных сетях
Лилии было 58 лет. Фото: vk.com/unreleased_dtp.
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В социальных сетях разыскивают родственников семейной пары из Петербурга. Мужчина и женщина отправились на отдых в Камбоджу, а 4 января их обнаружили мертвыми в съемном коттедже.
- Сегодня в Камбодже были найдены мертвыми Лилия и ее муж Виктор, которые уехали туда на отдых, - говорится в сообщении в социальной чети «ВКонтакте». - Они находились в доме, который снимали. Ни документов, ничего при них не было.
Обстоятельства смерти супругов сейчас выясняют правоохранители. Их личности уже установлены. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено.