В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга

8 Янв. 2019 2019-01-08T20:30:59+03:00

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В социальных сетях разыскивают родственников семейной пары из Петербурга. Мужчина и женщина отправились на отдых в Камбоджу, а 4 января их обнаружили мертвыми в съемном коттедже.

- Сегодня в Камбодже были найдены мертвыми Лилия и ее муж Виктор, которые уехали туда на отдых, - говорится в сообщении в социальной чети «ВКонтакте». - Они находились в доме, который снимали. Ни документов, ничего при них не было.

Обстоятельства смерти супругов сейчас выясняют правоохранители. Их личности уже установлены. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено.