На военно-морском параде в 2019 году представят новые корабли и «зрелищные эпизоды»

8 Янв. 2019 2019-01-08T20:49:35+03:00

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Главный военно-морской парад за два года стал визитной карточкой Петербурга. Десятки тысяч человек приезжают в Северную столицу, чтобы своими глазами увидеть мощь российского флота. 2019 год не станет исключением. Как заявил тк «Звезда» главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ адмирал Владимир Королев, работа по подготовке парада уже ведется.

- В июле 2019 года мы представим новые корабли, технику, а также подготовим новые зрелищные эпизоды, но раскрывать какие именно – пока рано. Возможно, мы увеличим состав сил, принимающих участие в параде. Но, конечно же, не в ущерб плановым мероприятиям боевой подготовки, - поделился Королев.

К слову, в 2018 году в параде приняли участие 41 корабль, 36 единиц морской авиации и более 4000 моряков. Какие сюрпризы подготовят для петербуржцев и гостей города в 2019 году, узнаем в июле.