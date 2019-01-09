В Ленобласти голодный волк оставил петербуржцев без шашлыка

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:13:05+03:00

Дикий хищник вышел из леса к людям, приехавшим на пикник, и утащил все мясо

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Зима. В это время диким животным становится трудно добывать себе пропитание. И если Петербург – крупный мегаполис, в котором почти негде встретить обитателей леса, то в Ленобласти возможности пообщаться с природой – хоть отбавляй. Так пара петербуржцев на пикнике внезапно встретила волка.

- Ездили с женой на дачу под Лугу, жарили шашлык и к нам вышел волк. Вырвал решётку с мясом и убежал, - пишет герой событий в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По счастью, на людей дикий зверь нападать не стал и, удовлетворившись шашлыками, скрылся в лесу. Впрочем, шок не помешал любителям пикников сделать несколько снимков на камеру мобильного телефона – иначе кто бы поверил потом в невероятную историю.

Пользователи соцсетей предположили, что волк мог быть уже старым, поэтому, оголодав, вышел к людям и решился на такой отчаянный поступок.