2019-01-09T10:55:43+03:00
Происшествия

В Красносельском районе подростки избили шестиклассницу

13-летняя девочка с многочисленными травмами оказалась в больнице
Петр КИБЕР
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Полиция ищет подростков, избивших 13-летнюю школьницу.Полиция ищет подростков, избивших 13-летнюю школьницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Красносельского района Петербурга проводит проверку инцидента, в результате которого ученица шестого класса одной из школ города оказалась на больничной койке с множественными травмами.

- Около 3 часов ночи 9 января в полицию пришла телефонограмма о том, что в 00:14 с ушибом стенки живота, гематомами и ссадинами параорбитальной области, левого предплечья, спины, левого бедра и голени, в состоянии средней тяжести была госпитализирована 13-летняя школьница, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие в больницу стражи порядка опросили потерпевшую и выяснили, что около 22:00 8 января в подъезде одного из домов на улице Освобождения ее избили незнакомые подростки.

Причины конфликта не называются, сейчас расследованием всех обстоятельств инцидента занимаются сотрудники полиции. Позднее по факту проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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