Центробанк России выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:26:21+03:00

Серебряные 3 рубля и 25 рублей из недрагоценного сплава вышли в обращение 9 января 2019 года

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Центральный банк Российской Федерации выпустил в обращение две памятные монеты, посвященные 75-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда. Серебряные 3 рубля, а также 25 рублей из недрагоценного сплава уже доступны для коллекционеров и всех желающих.

- На оборотной стороне 3-рублевой монеты изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж – 3 тысячи штук, - сообщает пресс-служба Банка России.

Что касается 25-рублевой монеты, то на ее оборотной стороне изображен мемориал «Разорванное кольцо», расположенный в начале Дороги жизни на берегу Ладожского озера. Учитывая, что это менее ценная по составу металла монета, ее выпустили широким тиражом в 5 миллионов штук.

Найти нумизматические новинки можно во всех отделениях «Сбербанка России».