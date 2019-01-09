2019-01-09T17:17:43+03:00
Общество

На Петербург и Ленобласть надвигаются снежные метели

Автомобилистов предупредили, что дороги могут быть завалены сугробами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге и Ленобласти ожидается снегопадВ Петербурге и Ленобласти ожидается снегопадФото: Олег ЗОЛОТО
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Первая рабочая неделя в 2019-м году начнется с непогоды. Синоптики предупредили жителей Петербурга и Ленобласти о том, что в ближайшие дни все улицы сильно заметет снегом. Если завтра, 10 января, погода будет еще нормальная, похолодания ожидаются к ночи до минус 13 градусов, то с пятницы, 11 января, везде появятся большие сугробы.

- Сложная обстановка будет наблюдаться на дорогах Ленинградской области с 10 по 12 января. В пятницу, 11 января, регион накроет сильная метель, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Завтра, 10 января, автомобилистам надо быть повнимательнее в пути из-за гололеда, а вот 11 января уже и из-за сильного ветра. В Ленобласти 11 января местами ожидается сильный снег – около 15 сантиметров осадков, метель пронесется по региону со скоростью 15-17 метров в секунду. На дорогах образуются сугробы, которые будут сильно мешать как пешеходам и проезду автомобилей. Днем мороз будет не сильный – около 6 градусов ниже нуля, в к ночи может похолодать до 18 градусов.

При такой ненастной погоде надо не забывать о том, что ходить близко к домам лучше не стоит, так как с крыши может упасть снег, а дорога под ногами будет скользкой. При езде на автомобиле надо соблюдать скоростной режим, чтобы не попадать в ДТП.

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