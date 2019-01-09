2019-01-09T20:31:44+03:00
Общество

В новогодние дни трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 миллионов пассажиров Петербурга

Ежедневно электротранспорт выходил по расписанию выходного дня, а в Новый год были организованы ночные маршруты
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
3,6 млн пассажиров перевёз электротранспорт в новогодние дни в Петербурге3,6 млн пассажиров перевёз электротранспорт в новогодние дни в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За восемь первых дней 2019 года электротранспорт перевез 3,6 миллионов пассажиров в Петербурге. В праздничные дни на линию каждый день выходили 385 трамваем и 434 троллейбуса по расписанию выходного дня, а в Новый год были специально организованы ночные маршруты.

- В новогоднюю ночь с полуночи до шести утра по Петербургу курсировали 27 трамваев и 14 троллейбусов, которые двигались по маршрутам с интервалом в 30 минут. За это время транспортом воспользовались около 13 тысяч пассажиров. Самыми востребованными в Новый год оказались трамвай №100, троллейбус № 31 от Северного проспекта до проспекта Добролюбова и троллейбус № 37, - рассказали в пресс-службе СПБ ГУП «Горэлектротранс».

Праздничное настроение создавал Волшебный Трамвай, который ездил по живописному маршруту №3 в центре города. Он стилизован под трамвай 50-х годов «Стиляга» и был украшен новогодней иллюминацией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беглов: Петербуржцы жалуются на плохую уборку улиц от снега
Новогоднее ДТП: У ЗСД перевернулся контейнер с мандаринами
Две жительницы Петербурга организовали притон с «ночными бабочками»
На Дворцовой площади собралось с десяток пожарных машин
Волонтеры Петербурга смогут принимать участие в реставрации памятников
За время новогодних праздников в Петербурге очистили 5 тысяч крыш
В Петербурге вручили первые памятные знаки в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
Двое парней разбили стекло магазина в Петербурге, чтобы поживиться алкоголем и едой
На Петербург и Ленобласть надвигаются снежные метели
В Петербургском метро рассказали, на какой станции «живет» кот
В новогодние праздники петербуржцы сдали опасные отходы
Время подводить итоги
В новогоднюю ночь на метро проехали 232 тысячи человек
За первую неделю января с улиц Петербурга вывезли 250 тысяч кубометров снега
Центробанк России выпустил памятные монеты к 75-летию снятия блокады
В Ленобласти поймали мигранта, спалившего машину своего начальника
В Красносельском районе подростки избили шестиклассницу
В Петербурге стартовала акция «Ленточка Ленинградской Победы»
Петербуржцы жалуются на плохую уборку города от снега
В Ленобласти голодный волк оставил петербуржцев без шашлыка
У полузащитника «Зенита» Краневиттера родился сын
Прогноз погоды на 9 января 2019 года: снег, гололедица и около минус пяти градусов
На военно-морском параде в 2019 году представят новые корабли и «зрелищные эпизоды»
В Камбодже погибла семейная пара из Петербурга
«Это безобразие»: Александр Беглов пригрозил подрядчикам, которые срывают сроки сдачи объектов
В Ленобласти рабочая неделя начнется с сильного снегопада
Елизавета Боярская впервые появилась на публике после рождения ребенка