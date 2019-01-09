В новогодние дни трамваи и троллейбусы перевезли 3,6 миллионов пассажиров Петербурга

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:31:44+03:00

Ежедневно электротранспорт выходил по расписанию выходного дня, а в Новый год были организованы ночные маршруты

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За восемь первых дней 2019 года электротранспорт перевез 3,6 миллионов пассажиров в Петербурге. В праздничные дни на линию каждый день выходили 385 трамваем и 434 троллейбуса по расписанию выходного дня, а в Новый год были специально организованы ночные маршруты.

- В новогоднюю ночь с полуночи до шести утра по Петербургу курсировали 27 трамваев и 14 троллейбусов, которые двигались по маршрутам с интервалом в 30 минут. За это время транспортом воспользовались около 13 тысяч пассажиров. Самыми востребованными в Новый год оказались трамвай №100, троллейбус № 31 от Северного проспекта до проспекта Добролюбова и троллейбус № 37, - рассказали в пресс-службе СПБ ГУП «Горэлектротранс».

Праздничное настроение создавал Волшебный Трамвай, который ездил по живописному маршруту №3 в центре города. Он стилизован под трамвай 50-х годов «Стиляга» и был украшен новогодней иллюминацией.