2019-01-10T08:49:11+03:00
Общество

Беглов посоветовал чиновникам взять лопаты

Врио губернатора провел совещание в Смольном и обратил внимание на плохую уборку города от снега
Петр КИБЕР
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Беглов посоветовал чиновникам лично взять лопаты в руки и грести снег. Фото: Пресс-служба администрации СПбБеглов посоветовал чиновникам лично взять лопаты в руки и грести снег. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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9 января, в первый после новогодних каникул рабочий день, высшее руководство Петербурга решало насущные проблемы города. На повестке совещания в Смольном, где собрались врио губернатора Александр Беглов, руководители комитетов, а также районные чиновники, решали, что делать с лопающимися трубами и неубранным снегом.

- В период новогодних праздников на теплосетях в общей сложности было зафиксировано 60 технологических нарушений, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Самое серьезное из них произошло в ночь на 8 января на проспекте Большевиков. Из-за прорыва трубы теплоносителя на дорогу вылился кипяток, и одна женщина получила серьезный ожог ноги. Тогда на место ЧП прибыл глава города. Александр Беглов был крайне недоволен ситуацией, ведь за последние пару месяцев эту трубу прорывало трижды. На следующий день на проблему обратили внимание чиновников.

- Это не труба Беглова, которую уже успели так окрестить. Это тяжелое наследство, доставшееся Беглову, - подчеркнул врио губернатора, пообещав на следующий год заменить весь 5-километровый участок теплотрассы.

Второй проблемой стала уборка города от снега, на которую жалуются горожане. Здесь глава города посоветовал чиновниками лично взять в руки лопаты, если районные коммунальщики не справляются с очисткой улиц, и помочь им. Этот метод градоначальник назвал «лопатой Беглова», пообещав следить за результатами работ.

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