Инновации по-петербургски: коммунальщики сбивали снег утюгом

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:28:41+03:00

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Тема борьбы со снегом зимой 2019 года в Петербурге стала одной из самых обсуждаемых как среди горожан, так и на уровне правительства Северной столицы. Жителей волнует плохая уборка улиц, а также падающие на головы сосульки. Чтобы бороться с последними, коммунальные службы взяли на вооружение последнее слово техники – чугунный утюг на тросе.

- Коммунальная служба Санкт-Петербурга - самая высокотехнологичная служба в мире, - иронизируют подписчики соцсетей.

И понять жителей Северной столицы можно. Наверняка человек, увидевший в своем окне подвешенный на веревке утюг, подумал, что праздники не прошли даром и сознание помутилось. Но уже через несколько секунд все стало ясно. Несколькими точными ударами утюга по карнизу находившиеся на крыше дома коммунальные герои сбили свисавшую снежную шапку.

Утюг против снега.Петербургские коммунальщики взяли на вооружение самые инновационные методы. Видео: телеграмм-канал "Протестный Петербург"

Очевидно, что таким путем службам пришлось бороться с наледью, которая в любой момент могла упасть на головы прохожих.

Кстати, иронизирующим горожанам неплохо помнить, что за состояние карнизов и балконов их квартир, ответственность несут они сами.