«Метрострой» подал иски к Смольному на два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-11T10:05:10+03:00

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Спор, возникший вокруг оплаты проделанной «Метростроем» работы, плавно перетекший в скандал, с многомесячной невыплатой зарплаты работникам предприятия, перешел в новую стадию. Руководство «метростроя» подало в суд на Смольный.

- Сумма исковых требований в отношении комитета по строительству Петербурга – 1, 183 миллиарда рублей, - говорится в документе, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

Еще 849 миллионов «Метрострой» хочет получить с городской Дирекции транспортного строительства (ДТС).

Суть претензий не сообщается, однако, скорее всего речь идет о работах по Фрунзенскому радиусу, который строители так и не смогли сдать в срок. Напомним, что «Метрострой» заявлял о миллиардных долгах города перед ним, а в Смольном, в свою очередь парировали, что в ежедневном режиме оплачивают принятые у строителей работы.

При этом в конце декабря рабочие подрядчиков «Метростроя» устроили забастовку из-за многомесячных задержек зарплаты, а у самой компании нашлось долгов на сумму около 23 миллиардов рублей.