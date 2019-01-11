2019-01-11T10:05:10+03:00
Общество

«Метрострой» подал иски к Смольному на два миллиарда рублей

Ответчиками значатся комитет по строительству Петербурга и Дирекция транспортного строительства
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
"Метрострой" подал иски к Смольному на 2 милллиарда рублей."Метрострой" подал иски к Смольному на 2 милллиарда рублей.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Спор, возникший вокруг оплаты проделанной «Метростроем» работы, плавно перетекший в скандал, с многомесячной невыплатой зарплаты работникам предприятия, перешел в новую стадию. Руководство «метростроя» подало в суд на Смольный.

- Сумма исковых требований в отношении комитета по строительству Петербурга – 1, 183 миллиарда рублей, - говорится в документе, опубликованном на портале «Электронное правосудие».

Еще 849 миллионов «Метрострой» хочет получить с городской Дирекции транспортного строительства (ДТС).

Суть претензий не сообщается, однако, скорее всего речь идет о работах по Фрунзенскому радиусу, который строители так и не смогли сдать в срок. Напомним, что «Метрострой» заявлял о миллиардных долгах города перед ним, а в Смольном, в свою очередь парировали, что в ежедневном режиме оплачивают принятые у строителей работы.

При этом в конце декабря рабочие подрядчиков «Метростроя» устроили забастовку из-за многомесячных задержек зарплаты, а у самой компании нашлось долгов на сумму около 23 миллиардов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Стрельне
В Петербурге нетрезвая 16-летняя украинка выпала из окна 5 этажа и погибла
Малолетних живодеров будут привлекать к ответственности
В Петербург приедут блокадники из 22 стран мира
У петербургского предпринимателя украли экскаватор за 8 миллионов рублей
Метрополитен выбрал компанию, которая получит три миллиарда за уборку подземки
Полицейские поймали водителя «Смарта», за которым бегом гонялись по заправке
Во время тушения горящей квартиры в Шушарах у пожарных закончилась вода
При столкновении иномарок в Луге пострадали пять человек, в том числе двое детей
Метель накрыла Петербург утром в пятницу, 11 января
Педофил из Подмосковья спаивал школьницу в Ленобласти и насиловал
Прокуратура Петербурга завела дело на магазин, продающий алкоголь после 22:00
Художника-акциониста Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции и... отпустили
Петербуржцев попросили правильно парковать машины во время чистки снега
У животных Ленинградского зоопарка появилась собственная кухня
Иномарка сбила двух девушек в Невском районе Петербурга
В Петербурге собираются построить пять новых станций метро
Петербург возглавил топ-10 самых популярных у туристов городов России в 2018 году
Петербуржцы смогут пополнять «Подорожник» через Telegram
Такси протаранило остановку с людьми в Парголово
«Лопату Беглова» выставили на продажу в интернете
Полицейские устроили забег за машиной в Петербурге
«И тебя вылечат, и меня вылечат»: Депутат встал на защиту граффити в центре Петербурга
МЧС предупреждает о метели 11 января в Петербурге и Ленобласти
ГАТИ выявила 198 нарушений зимней уборки в Петербурге
Синоптики пообещали петербуржцам теплый, но снежный январь