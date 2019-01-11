2019-01-11T11:25:21+03:00
Общество

Малолетних живодеров будут привлекать к ответственности

Петербургские депутаты одобрили поправки в закон о животных, предложенные на федеральном уровне
Петр КИБЕР
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Малолетних живодеров предлагают привлекать к уголовной ответственности.Малолетних живодеров предлагают привлекать к уголовной ответственности.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ткнуть спящую кошку палкой, ударить собаку, разогнать сидящих птиц – типичное поведение для некоторых подростков. И если психологи пытаются определить источник детской жестокости, то депутаты решили привлекать малолетних живодеров к ответственности.

- На рассмотрение парламента Петербурга внесены поправки в Уголовный кодекс России, которые позволят привлекать к ответственности за жестокое обращение с животными уже с 14 лет, - сообщает пресс-служба депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

По мнению народных избранников, действия живодеров надо пресекать с малых лет. Сейчас в России уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако за убийство, кражу, вандализм могут привлечь и с 14 лет. Депутаты предлагают внести в этот список и жестокость по отношению к братьям нашим меньшим.

Если поправки будут приняты, то любителям скинуть кошку в мусоропровод придется отвечать перед законом.

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