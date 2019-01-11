Два человека погибли при пожаре в частном доме в Стрельне

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-11T12:35:07+03:00

Изменить размер текста: A A

К гибели двух пожилых петербуржцев привел пожар на Красносельском шоссе в поселке Стрельна под Петербургом. Из огня, вспыхнувшего в частном доме, не смогли спастись 60-летний мужчина и 90-летняя женщина.

- Сгорела двухэтажная постройка с мансардой. Огонь потушен, на месте работают экстренные службы, - пишет ФАН.

Известно, что пламя вспыхнуло около часа ночи 11 января. Общая площадь пожара составила около 170 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу, к борьбе с огнем привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

В 2:58 открытое горение было ликвидировано, но, к сожалению, жертв избежать не удалось.

Как пишут в соцсетях петербуржцы, дом был разделен пополам. В одной его части жили погибшие пенсионеры, а в другой семья с тремя детьми, младшему из которых всего месяц. Они, по счастью, спаслись, но остались на улице без жилья и вещей.