2019-01-11T12:35:07+03:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Стрельне

На пепелище сотрудники МЧС обнаружили тела 60-летнего мужчины и 90-летней женщины
Петр КИБЕР
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Два человека погибли при пожаре в Стрельне. Фото: vk.com/spb_todayДва человека погибли при пожаре в Стрельне. Фото: vk.com/spb_today
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К гибели двух пожилых петербуржцев привел пожар на Красносельском шоссе в поселке Стрельна под Петербургом. Из огня, вспыхнувшего в частном доме, не смогли спастись 60-летний мужчина и 90-летняя женщина.

- Сгорела двухэтажная постройка с мансардой. Огонь потушен, на месте работают экстренные службы, - пишет ФАН.

Известно, что пламя вспыхнуло около часа ночи 11 января. Общая площадь пожара составила около 170 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС по Петербургу, к борьбе с огнем привлекались 5 единиц техники и 19 человек личного состава.

В 2:58 открытое горение было ликвидировано, но, к сожалению, жертв избежать не удалось.

Как пишут в соцсетях петербуржцы, дом был разделен пополам. В одной его части жили погибшие пенсионеры, а в другой семья с тремя детьми, младшему из которых всего месяц. Они, по счастью, спаслись, но остались на улице без жилья и вещей.

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