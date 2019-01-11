Прокуратура посчитала уборку Петербурга от снега недобросовестной

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-11T15:32:01+03:00

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В Петербурге на улицах лежит снег. И если в новогоднюю ночь жители города этому радовались, то позже стали возмущаться плохой уборкой со стороны коммунальных служб. Подтвердила недобросовестность коммунальщиков и прокуратура Северной столицы.

- Обязательные требования к уборке тротуаров выполняются недобросовестно, вследствие чего 9 января 2019 года на территории района зафиксировано 4 несчастных случая, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Претензии по уборке дорог и тротуаров в прокуратуре адресовали руководству Государственного унитарного дорожного предприятия (ГУДП) «Центр». А вот за плохую уборку крыш и несбивание сосулек, нагоняй получили уже жилищники.

Проверка деятельности ООО «УК Евротракт» и ООО «Жилкомсервис №1 Невского района» показала, что из-за халатности коммунальщиков на крышах домов образовалась наледь, которая может упасть на голову прохожих.