Из-за гололеда за новогодние каникулы пострадали 389 петербуржцев

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-11T15:31:28+03:00

А только за один день – 10 января, не смоли устоять на скользких тротуарах 88 человек

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Сегодня в Петербурге подводили первые итоги нового, 2019 года. И делали это все экстренные службы города. На общей пресс-конференции представители МЧС, службы скорой медицинской помощи и МВД рассказали журналистам, чем закончились для петербуржцев новогодние каникулы. Не была забыта и проблема плохой уборки города от снега.

- По нашим данным, за нерабочие дни в Северной столице из-за гололеда различные травмы получили 389 человек, - передает слова представителя МЧС по Северо-Западу Александр Бондар корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Но с началом рабочей недели и усилившимися снегопадами ситуация только ухудшилась. Всего за один день 10 января, в травмпункты обратились 88 горожан, поскользнувшихся на улицах.

Напомним, что неудовлетворительная работа коммунальных служб вызвала гнев врио губернатора Александра Беглова, раздавшего лопаты чиновникам и пристальное внимание прокуратуры, пригрозившей коммунальщикам санкциями.