Из-за гололеда за новогодние каникулы пострадали 389 петербуржцев
Сегодня в Петербурге подводили первые итоги нового, 2019 года. И делали это все экстренные службы города. На общей пресс-конференции представители МЧС, службы скорой медицинской помощи и МВД рассказали журналистам, чем закончились для петербуржцев новогодние каникулы. Не была забыта и проблема плохой уборки города от снега.
- По нашим данным, за нерабочие дни в Северной столице из-за гололеда различные травмы получили 389 человек, - передает слова представителя МЧС по Северо-Западу Александр Бондар корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Но с началом рабочей недели и усилившимися снегопадами ситуация только ухудшилась. Всего за один день 10 января, в травмпункты обратились 88 горожан, поскользнувшихся на улицах.
Напомним, что неудовлетворительная работа коммунальных служб вызвала гнев врио губернатора Александра Беглова, раздавшего лопаты чиновникам и пристальное внимание прокуратуры, пригрозившей коммунальщикам санкциями.