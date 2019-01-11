2019-01-11T18:01:31+03:00
Происшествия

70-летняя пенсионерка обвиняется в краже денег у умершей соседки

Женщина сняла деньги с карты старушки сразу после ее смерти
Лилия КОЗЛОВА
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70-летняя женщина обвиняется в краже денег у умершей соседки в Ленобласти70-летняя женщина обвиняется в краже денег у умершей соседки в ЛенобластиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ленинградской области две пожилые женщины жили по соседству в городе Сланцы. Летом 2018 года 70-летняя местная жительница украла деньги у своей пожилой соседки сразу же после того, как та скончалась. Об этом узнала дочь умершей и отправила недобросовестную старушку на скамью подсудимых. Следствие разобралось во всех обстоятельствах этого дела.

- Пенсионерки жили рядом. Еще пять лет назад умершая дала своей соседке дубликат ключей от своей квартиры и пин-код от банковской карты, чтобы та помогала ей по хозяйству, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Когда 18 августа 2018 года 70-летняя женщина пришла в очередной раз к соседке, открыв дверь своим ключом, то увидела, что та лежит бездыханная. Она вызвала «скорую», впустила в дом врачей, а после этого побежала к банкомату и сняла с карты умершей около 16 тысяч рублей. Однако женщина не подумала о том, что на телефон ее соседки придет смс-оповещение о банковской операции. Это увидела дочь умершей и заявила в полицию.

В ходе следствия пенсионерку полностью изобличили в краже. Сейчас 70-летняя старушка дала подписку о невыезде и ожидает рассмотрение уголовного дела в Сланцевском городском суде.

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