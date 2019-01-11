49-летняя стажерка обчистила кассу аптеки в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:40 2019-01-11T19:40:53+03:00

В кассе аптеки не досчитались 40 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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Нехитрый план придумала 49-летняя жительница Кировского района, чтобы поживиться чужими деньгами. Под самый конец года она устроилась стажером в аптечный пункт. Как предполагает следствие, специально, чтобы похитить выручку из кассы.

Информация о пропаже денег из аптечного пункта на Стрельбищинской улице во Фрунзенском районе Петербурга поступила еще 24 декабря. Пропали 40 тысяч рублей из кассы аптеки.

Практически сразу полицейские установили, что виновата та самая стажерка, у которой был свободный доступ к кассе.

- При этом полными сведениями о личности стажера работодатели не располагали, так как при ее устройстве на работу паспортные данные не смотрели и договор на стажировку не оформляли, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сегодня полицейские сообщили о задержании подозреваемой и возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье "кража". Подозреваемую пока отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.