2019-01-13T10:33:27+03:00
Происшествия

Жителю Ленобласти, похитившему из магазина виски, грозит пять лет колонии

Мужчина во время ограбления напал на охранника
Роман ЛЯЛИН
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Мужчине грозит тюрьмаМужчине грозит тюрьмаФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ограбление произошло в Гатчине. Неизвестный зашел в магазин на улице Леонова, схватил бутылку виски за 800 рублей и попытался прошмыгнуть мимо охранника. Но секьюрити заметил, что горе-покупатель запихал выпивку себе за пазуху, и попытался остановить грабителя. Тогда тот ударил сотрудника службы безопасности в голову и скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия", - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

По этой статье мужчине грозит до 5 лет колонии. Такой срок объясняется тем, что мужчина забрал выпивку на глазах у охранника, а это уже не кража, а грабеж - более тяжкое преступление - и здесь цена похищенного значения не имеет. К тому же, во время ограбления подозреваемый напал на охранника, ударив его, что тоже отягчает преступление.

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