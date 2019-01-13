В Петербург идут Крещенские морозы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-01-13T18:04:40+03:00

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Начало рабочей недели в Северной столице начнется с оттепели. Плюсовая температура днем будет сменяться небольшим похолоданием и снегопадом ночью, отчего на дорогах будет скользко. Гололед в городе синоптики прогнозируют на несколько дней, ведь так называемые «погодные качели» будут испытывать терпение и здоровье петербуржцев вплоть до Крещения. В четверг, 18 января, в Петербурге резко похолодает. Это, конечно, будут не крещенские морозы под минус 30, а всего лишь -7, но тем не менее придется утеплиться.

Метеорологи прогнозируют, что холода простоят в Петербурге не меньше недели. Ночью столбик термометров в городе будет опускаться до -12, а по области и до -20. По предварительным данным, самыми зябкими на этой неделе будут ближайшее выходные, 19 и 20 января, когда днем ожидается температура воздуха до -10 градусов.