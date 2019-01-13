2019-01-13T20:11:07+03:00
Происшествия

В Ленобласти спасатели потушили пожар площадью 800 квадратных метров

В огне, к счастью, никто не пострадал
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Пожарные потушили огонь в кафе Фото: ГУ МЧС по Ленинградской областиПожарные потушили огонь в кафе Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Изменить размер текста:

В ленинградской области пожарные справились с огнем в кафе во Всеволожском районе. Пожар вспыхнул мгновенно. За считанные минуты пламя объяло все здание и угрожало другим домам. К месту происшествия сразу же выехали спасатели и полиция.

- На месте происшествия работали дежурные смены пожарно-спасательной части, - сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области. - Горело кафе на площади 800 квадратных метров. Сейчас пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас спасатели выясняют причину пожара и устанавливают ущерб. По словам очевидцев, огонь задел и находящиеся рядом магазины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24