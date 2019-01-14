В Приморском районе Петербурга забил гейзер высотой с четырехэтажный дом

СЕГОДНЯ 13:20 2019-01-14T13:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморский район Петербурга временно стал филиалом Исландии. Или Камчатки. На Шуваловском проспекте из-за прорыва трубы из-под земли забил мощный гейзер. Фонтан горячей воды поднялся на высоту четвертого-пятого этажа.

- На Шуваловском проспекте между Планерной улицей и проспектом Авиаконструкторов кипяток заливает припаркованные машины, - сообщают очевидцы инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

По словам свидетелей, фонтан горячей воды бьет в окна соседней с местом аварии десятиэтажки. Учитывая, что напор очень сильный, при прорыве в воздух могли улететь грунт и камни. Пока сведений о повреждениях имущества или пострадавших людях не поступало.

Местные жители уже беспокоятся о холодных батареях и прогнозируют, что вечером помыться под душем получится не у всех.

Напомним, что на недавнем совещании в Смольном врио губернатора Петербурга потребовал от коммунальных служб решать проблемы горожан в кратчайшие сроки.