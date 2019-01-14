Лже-целитель обвиняется в изнасиловании школьницы во время «лечебного» массажа

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-14T14:45:26+03:00

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Знахари, народные целители, шаманы по сей день помогают многим людям в лечении недугов. Вот и жительница Москвы решила отвести свою несовершеннолетнюю дочь к одному из таких. Однако у 61-летнего «врачевателя» из Ленинградской области, так сказать, свои методы, весьма нетрадиционного, сексуального характера, которые привлекли внимание следственного комитета.

- Москвичке посоветовали знакомые обратиться к «знахарю» со своей 17-летней дочерью, который живет в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти, для того, чтобы он помог девочке с лечением. Они приехали к врачевателю 11 ноября 2017 года. Когда 61-летний «лекарь» стал делать школьнице массаж, то из лечебного он превратился в сексуальное изнасилование, - рассказали в следственном комитете.

После этого случая мать с девочкой обратились в полицию, но «целителя» и след простыл. Его объявили в федеральный розыск и обнаружили только в конце сентября 2018 года в съемной квартире в Петербурге. Мужчину задержали и заключили под стражу. Теперь он ожидает суда, который разберется в его методах «лечения».