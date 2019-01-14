В Выборгском замке после реконструкции открыли башню Святого Олафа

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-14T14:50:13+03:00

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Новый год принес не только новый календарь жителям Петербурга и Ленинградской области, но и долгожданную радость. 11 января в Выборгском замке после реконструкции открылась знаменитая башня Святого Олафа.

- Начиная с 12 января 2019 года, такой любимый и местами обновлённый вид города с высоты птичьего полета сможет увидеть каждый, - сообщает пресс-служба Выборгского музея-заповедника.

Правда если раньше на смотровую площадку можно было подняться и самостоятельно, просто купив дополнительный билет в кассе, то теперь посещение башни Святого Олафа входит в единую экскурсию по музею, расположенному в замке.

Для желающих узнать чуть больше о единственной в России средневековой крепости, опытный экскурсовод расскажет все подробности строительства замка, а также о его истории.

Напомним, что за последние 15 лет реставрационные работы в Выборгском замке проводились около десяти раз. Последний этап стал самым масштабным. Около двух лет назад башню закрыли для посещений и окутали строительными лесами. Но теперь величественное строение вновь радует горожан и туристов первозданным видом.