В Петербурге установили билборды со святыми, чтобы защитить водителей от ДТП

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-14T19:43:39+03:00

В Петербурге установили 60 билбордов со святыми, чтобы защитить водителей от ДТП Фото: СОЦСЕТИ

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В Петербурге появился новый способ «профилактики» ДТП. На рекламных билбордах вдоль дорог разместили изображения святых, которые, по задумке, должны уберечь автомобилистов от происшествий и сократить количество аварий.

- Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас, - гласит надпись на одном из таких щитов.

Всего таких билбордов по городу установлено 60 штук в разных районах Петербурга. С плакатов на автомобилистов смотрят православные святые и мученики: Ксения Петербургская, Александр Невский и многие другие. Все они призывают «Бога молиться о нас». Эти билборды являются социальным проектом, который призвал снизить чисто ДТП и других несчастных случаев на дороге. Работают ли они по назначению или же нет, пока что не известно.