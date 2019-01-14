2019-01-14T19:43:39+03:00
Общество

В Петербурге установили билборды со святыми, чтобы защитить водителей от ДТП

С рекламных стендов на петербуржцев смотрят святые лики, «молящиеся» за автомобилистов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Петербурге установили 60 билбордов со святыми, чтобы защитить водителей от ДТПВ Петербурге установили 60 билбордов со святыми, чтобы защитить водителей от ДТПФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Петербурге появился новый способ «профилактики» ДТП. На рекламных билбордах вдоль дорог разместили изображения святых, которые, по задумке, должны уберечь автомобилистов от происшествий и сократить количество аварий.

- Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас, - гласит надпись на одном из таких щитов.

Всего таких билбордов по городу установлено 60 штук в разных районах Петербурга. С плакатов на автомобилистов смотрят православные святые и мученики: Ксения Петербургская, Александр Невский и многие другие. Все они призывают «Бога молиться о нас». Эти билборды являются социальным проектом, который призвал снизить чисто ДТП и других несчастных случаев на дороге. Работают ли они по назначению или же нет, пока что не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФАС одобрила продажу завода General Motors в Петербурге
В Петербурге выросли цены на бензин на 50 копеек
Беглов: «Правительство Петербурга должно стать открытым и готовым к переменам»
Десять квартир затопило из-за прорыва трубы на Шуваловском проспекте
В отделении почты на улице Турку умер пенсионер
В декабре в Петербурге солнце светило меньше 1,4 часа
16 новых веломаршрутов появится в Петербурге до конца 2021 года
Петербург и «Газпром» впервые заключили договор на три года
Петербуржец расстрелял соседа по коммуналке
Петербуржец обвиняется в угоне двух каршеринговых авто
Активисты принесли неубранный снег к дверям комитета по благоустройству Петербурга
Петербуржец едва не умер после падения льдины
Пьяный мужчина с ножом требовал продать ему алкоголь утром в Петербурге
Петербуржец до смерти забил сковородой собутыльника
Нобоа вместе с «Зенитом» вышел из отпуска и заявил, что надеется сыграть с «Фенербахче»
Военно-историческая реконструкция «За Ленинград!» пройдет в Красном Селе
В Выборгском замке после реконструкции открыли башню Святого Олафа
Лже-целитель обвиняется в изнасиловании школьницы во время «лечебного» массажа
Петербуржцам предлагают улучшить город в рамках проекта «Твой бюджет-2019»
14 января в Петербурге выпадет 7 сантиметров снега
В Приморском районе Петербурга забил гейзер высотой с четырехэтажный дом
Налоговая служба Петербурга подала иск о банкротстве «Метростроя»