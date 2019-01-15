В Петербургском метрополитене объяснили синий цвет логотипа

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-15T14:45:50+03:00

Буква «М» подземки Петербурга уникальна и не похожа ни на один знак по всему миру

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Синий закругленный логотип Петербургского метро знаком всем гостям и жителям Северной столицы. Его всегда легко увидеть издалека и никогда не спутаешь с чем-либо другим. Однако такой знаменитая буква «М» была не всегда. До 1990-х годов все метрополитены Советского Союза относились к министерству путей сообщения и обозначались единым логотипом – остроконечной буковой «М». Отличались они только по цвету: в Москве – красный, в Петербурге – синий. Но в 1992-м году, когда метрополитены стали относиться к администрации города, Северной столице понадобился свой уникальный стиль, над которым работали специалисты Научно-исследовательского института технической эстетики.

- Дизайнеры, архитекторы и психологи рисовали сотни вариантов, чтобы новый знак не был поход ни на один другой знак метро по всему миру. В результате визуальное решение нашли благодаря исключительной характеристике – Петербургское метро является одним из самых глубоких в мире. Именно это и отражается в логотипе: соединяющиеся в середине линии символизируют эскалаторы, а полукруглые основания – своды тоннелей, - пояснили в подземке Северной столицы.

Синий цвет было решено не менять. Он символизирует удачу, вечность, доброту и небо. Хотя и можно шутить про все оттенки серого Северной столицы, в Петербурге все же бывает небо насыщенно синим.