2019-01-15T16:05:44+03:00
Общество

Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега

Дорожные службы работали всю ночь, но кое-где остались неубранные улицы
Петр КИБЕР
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Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега.Из центра Петербурга за сутки вывезли 5 тысяч кубометров снега.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургские коммунальщики, которых ругают, кажется, все, убирают город круглосуточно. Так, за сутки из исторического центра Северной столицы было вывезено около 5 тысяч кубометров снега. Впрочем, еще больше его осталась на улицах.

- На 90 процентов убран Невский проспект и территория возле храма Спаса на Крови. Почти полностью очищена улица Правды и Суворовский проспект от 9-ой Советской, - сообщает пресс-служба Смольного.

Но работа не прекращается. Сейчас коммунальщики Центрального района расчищают Невский проспект, территории возле станции метро «Площадь Александра Невского» и Гостиного Двора. Идет уборка снега на Малой Конюшенной и в начале набережной канала Грибоедова.

На 50 процентов, по оценкам ГУДП «Центр», убраны Смольная, Синопская и Воскресенская набережные, поэтому здесь еще предстоит потрудиться. Аналогичная ситуация на улицах Херсонской и Новгородской.

К сожалению, на периферии Петербурга ситуация не такая простая. Во многих районах почищены только проезжие части, а внутридворовые проезды, карманы и пешеходные зоны остаются под снегом. И скоро передышка, которую дала природа, закончится. По прогнозу главного городского синоптика, уже 18 января город опять окажется во власти стихии.

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