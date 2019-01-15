2019-01-15T19:54:34+03:00
Происшествия

12-летний мальчик погиб под колесами грузового поезда в Пушкине

Ребенок переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора
Лилия КОЗЛОВА
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В Пушкине грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика Фото: архив "КП"В Пушкине грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика Фото: архив "КП"
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В городе Пушкин Петербурга во вторник днем, 15 января, произошла трагедия на железнодорожных путях. Маленький мальчик перебегал через рельсы в тот момент, когда ехал грузовой поезд. Ребенок не успел перейти через дорогу и оказался под составом.

- В 16:14 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе платформы «Детскосельская» 12-летнего мальчика сбил грузовой поезд, - сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Травма, которую получил ребенок после столкновения с паровозом, оказалась несовместимой с жизнью. Как стало известно, мальчик жил в поселке Славянка. В момент трагедии он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

На данный момент транспортные полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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