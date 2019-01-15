2019-01-15T21:18:21+03:00
Общество

Ветераны смогут бесплатно ездить на транспорте в Петербурге с 26 по 28 января

Льготы предоставляются в связи с 75-летием снятия фашистской блокады Ленинграда
Лилия КОЗЛОВА
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Проезд в городском транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 январяПроезд в городском транспорте Петербурга будет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 январяФото: Олег ЗОЛОТО
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В этом году Петербург отмечает 75-ю годовщину прорыва фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим для ветеранов 26, 27 и 28 января будут предоставляться льготы на проезд на общественном транспорте.

- Бесплатно воспользоваться общественным транспортом смогут инвалиды, ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, - рассказали в Смольном.

Право бесплатного проезда будет распространяться на «социальные» маршруты как наземного транспорта, так и метро. При этом совершенно не важно быть именно жителем Петербурга. Бесплатно прокатиться на транспорте смогут ветераны с любым гражданском и местом жительства.

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