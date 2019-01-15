Ветераны смогут бесплатно ездить на транспорте в Петербурге с 26 по 28 января
В этом году Петербург отмечает 75-ю годовщину прорыва фашистской блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим для ветеранов 26, 27 и 28 января будут предоставляться льготы на проезд на общественном транспорте.
- Бесплатно воспользоваться общественным транспортом смогут инвалиды, ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, - рассказали в Смольном.
Право бесплатного проезда будет распространяться на «социальные» маршруты как наземного транспорта, так и метро. При этом совершенно не важно быть именно жителем Петербурга. Бесплатно прокатиться на транспорте смогут ветераны с любым гражданском и местом жительства.