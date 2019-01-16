Прогноз погоды в Петербурге на среду, 16 января: небольшой снег и до минус 6 градусов

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-16T07:54:58+03:00

А на дорогах все также сохранится гололедица

Изменить размер текста: A A

Два дня околонулевой температуры часть лежащего в Петербурге снега превратилась в мокрую кашу. Что-то растаяло, а что-то не успело и, после заморозков, превратилось в твердые глыбы полуснега-полульда. А все потому, что в Северную столицу пришло похолодание.

- 16 января в Санкт-Петербурге ожидается преобладание облачной погоды. Будет идти небольшой снег, преимущественно в ночные часы. Днем ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И традиционно, по словам синоптиков, на дорогах города и области сохранится гололедица. А учитывая, что накануне асфальт был сырой от таявшего снега и подмерз за ночь, автомобилистам стоит быть особенно внимательными и аккуратными – тормозной путь в таких условиях увеличивается в разы.