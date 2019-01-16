2019-01-16T09:24:12+03:00
Общество

«Победа» может убрать международные рейсы из Пулково

Проблемы у авиакомпании возникли с пограничниками, которые слишком долго опломбировали кухни в самолетах
Петр КИБЕР
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"Победа" может прекратить международные полеты из Пулково."Победа" может прекратить международные полеты из Пулково.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиакомпания «Победа», которая лишь в прошлом году начала выполнять международные рейсы из Пулково, может свернуть полеты за границу из Петербурга. Причиной стали трудности при работе местных пограничных служб.

- Нами рассматривается возможность прекращения международных рейсов из Пулково, - пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Причиной для недовольства перевозчика, стала работа сотрудников пограничной службы. Из-за долгого времени досмотра самолетов, несколько международных рейсов «Победы» были задержаны. По словам представителя авиакомпании, в Пулково слишком долго опломбировали кухни из лайнеров, из-за чего срывались сроки вылетов.

Напомним, что в последние несколько дней о задержках рейсов «Победы» в социальных сетях писали недовольные пассажиры.

Сейчас бюджетный перевозчик летает из Петербурга в Италию, Германию, Испанию, Англию и Грузию.

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