«Зенит» продает Паредеса в «Челси»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-16T11:47:24+03:00

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Уход Леандро Паредеса из «Зенита», о котором все так долго говорили, похоже, свершился. По информации инсайдеров британской спортивной прессы, клуб с берегов Невы договорился о продаже аргентинского полузащитника в Англию.

- «Челси» увеличил свое предложение до 36 миллионов фунтов, - пишет «Твиттер» Premier League news.

В переводе фунтов на привычные евро, сумма составит как раз те самые 40 миллионов, которые хотело получить руководство сине-бело-голубых за игрока. Если сделка не сорвется, то Паредес, который сейчас находится в Катаре на первом сборе вместе с «Зенитом», может отправиться на просмотр в Лондон уже в ближайшее время.

Напомним, что в стан петербуржцев 24-летний аргентинец перешел в июле 2017 года из итальянской «Ромы». Тогда сумма сделки составила 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Зенит» 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2021 года